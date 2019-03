⚡️ Bon plan : Smartphone 4G OnePlus 6T 4G à 507,30€ au lieu de 575,83€

Un grand Plus !

Sans plus attendre, listons les différents atouts et autres caractéristiques du OnePlus 6T. Il possède un superbe écran AMOLED 6,41 pouces avec une définition atteignant 2340 x 1080 pixels. À l'intérieur du mobile, nous retrouvons un processeur Qualcomm Snapdragon 845 à 2,8 GHz, 6 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go.Pour ce qui est de la photo, le OnePlus 6T est composé de deux capteurs 16 mégapixels + 20 mégapixels à l'arrière et d'un capteur frontal de 16 mégapixels. Vous pouvez bien évidemment enregistrer les vidéos en 4K. Grâce à sa batterie 3700 mAh, le smartphone peut tenir presque deux jours pour une utilisation standard. Notons également la présence d'un capteur d'empreinte digitale très pratique à utiliser.GearBest propose la livraison gratuite en France. Comptez facilement entre 15 et 25 jours avant de recevoir la commande à votre domicile.