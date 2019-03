🔥 Bon plan : Xbox One X 1 To + Fallout 76 Edition Limitée Robot White à 350,99€ au lieu de 499,99€

Vous l'aurez sans doute compris, ce bundle comprend une console Xbox One X blanche avec un espace de stockage de 1 To. Si vous avez vécu dans une grotte ces dernières années, sachez que cette machine peut faire tourner un large catalogue de jeux en 4K native et/ou améliore la fluidité ainsi que les performances globales des titres en question. Bien entendu, le mode HDR est aussi de la partie.Le pack embarque donc une copie physique de Fallout 76, le dernier opus en date développé par Bethesda Game Studios. Il s'agit d'un épisode exclusivement multijoueur dans lequel vous pouvez faire équipe avec d'autres joueurs ou bien les affronter. La carte de la Virginie-Occidentale est pleine d'événements ponctuels et autres quêtes à accomplir. Un mois d'essai aux services Xbox Live Gold et Xbox Game Pass sont aussi offerts.Pour économiser 25€ supplémentaires,. Amazon propose de payer en quatre fois sans frais. La livraison en France métropolitaine est offerte.