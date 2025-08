Le chemin pour l'activer est tout tracé et ne demande que quelques clics. Après avoir téléchargé PowerToys, il suffit de se rendre dans l'utilitaire « Localiser ma souris » (Find My Mouse). C'est ici, dans les réglages, que se cache l'option permettant d'afficher un réticule permanent, une fonction en tout point similaire à celle qui fait son grand retour en test. Il est même possible d'en ajuster la couleur, l'épaisseur et l'opacité pour un confort sur mesure.