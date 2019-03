⚡️ Bon Plan : Souris sans fil Logitech M705 à 35,99€ au lieu de 53,08€

Une souris wireless robuste et fiable

Une longévité exceptionnelle

Si vous cherchez une souris performante et dont la fiabilité a été éprouvée, vous êtes au bon endroit, d'autant plus qu'ici vous serez en mesure d'économiser jusqu'à 32 % !Lan'a en effet plus besoin de faire ses preuves. Conçue spécialement pour les droitiers, elle offre une prise en main impeccable, peu importe le gabarit de votre main. Avec son capteur laser d'une résolution de 1000 dpi ainsi que sa connexion radiofréquence (RF) à 2.54 GHz via son dongle USB Unifying, la Logitech M705 profite d'une connectivité fiable et d'une portée tout à fait raisonnable.La souris Logitech M705 s'adapte à toutes les situations. Dotée de sept boutons, dont une molette de défilement multidirectionnel ultrarapide, elle sera parfaite pour de longues séances de travail, pour naviguer sur le web ou sur vos logiciels favoris. L'option de défilement par palier est par ailleurs grandement appréciable, notamment pour naviguer dans de longues listes comme un dossier d'images ou de photos. Cette souris est évidemment compatible avec la plupart des systèmes d'exploitation, à partir de MacOS X 10.4 ou Windows Vista.Enfin, Logitech a su apporter un argument de poids avec cette M705. Le fabricant affirme en effet que sa souris peut profiter d'une autonomie de 3 ans grâce à ses deux piles de type AA. Une caractéristique appréciable qui vous permettra de faire quelques économies sur les piles par rapport à d'autres modèles de souris et à d'autres marques !