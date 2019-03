🔥 Bon Plan : l'Apple Watch Series 4 avec GPS à 379€ au lieu de 429€

Une smartwatch à croquer

Un coach personnel qui a la pêche

Cette montre bonne à tout faire ou presque est composée d'un écran Amoled d'une taille de 1.78 pouces. Il a le mérite d'être lumineux mais aussi très réactif, pour une prise en main absolument optimale. Cette ergonomie se retrouve également dans le poids de l'objet puisqu'il ne fait que 48 g une fois vissé à votre poignet. Sachez aussi que le bracelet est interchangeable si vous désirez personnaliser votre montre.Pour ce qui est de ses fonctionnalités, l'Apple Watch Series 4 fait les choses en grand. Vous pouvez par exemple contrôler votre rythme cardiaque et recevoir une notification s'il est trop bas ou trop élevé. Elle peut également vous proposer un appel d'urgence en cas de chute ou de danger pour votre santé. Enfin, vous pouvez accéder à de nouveaux exercices de Yoga et de randonnée directement suggérés par la montre.Ainsi, Amazon propose la livraison gratuite en France métropolitaine. Pour obtenir la réduction de 50€ et faire passer le prix à 379€, vous devez cocher la case "utiliser le coupon de 50€" directement sur la page du produit.