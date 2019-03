🔥 Bon Plan : Tablette tactile Huawei MediaPad T2 4G à 98,23€ au lieu de 125,71€ avec le code GBNBSFPM08

Huawei MediaPad T2 : le bon compromis

Il n'est pas forcément nécessaire d'investir des centaines d'euros pour profiter d'un appareil Android efficace. Lan'est certes plus toute jeune, mais elle offre une fonction rare en entrée de gamme : une connectique 4G.Cette petite tablette de 7" embarque un écran de 1024 x 600 px, son processeur Spreadtrum SC9830I et 1 Go de RAM permettant de faire tourner Android 6.0 avec la surcouche EMUI. Idéale pour les personnes mobiles, cette petite tablette vous permettra de surfer sur le Net, écouter de la musique ou regarder des vidéos en streaming n'importe où avec un forfait mobile adapté.La MediaPad T2 passe actuellement à 102.66€ sur Gearbest en vente flash. Mais ce prix peut passer àen utilisant le codelors de la commande. En bref, une très bonne affaire à saisir de toute urgence !