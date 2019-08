🔥 pCloud : nouvelle promo sur le stockage sécurisé à vie

Une bonne solution de stockage sécurisée à prix choc

Deux offres pour un maximum d'espace

Ce service sert, comme nous l'avons déjà précisé dans notre comparatif des meilleurs services de stockage en ligne , à stocker des photos, des vidéos, des musiques et autres données personnelles. Il est compatible avec toutes les appareils, que vous soyez sur Windows, Linux, macOS, iOS, Windows Phone ou encore Android. Il peut également être utilisable sous la forme d'une extension pour vos navigateurs (Chrome, Mozilla, Opera...). Bien entendu, la sécurité est au centre de toutes les attentions et pCloud propose un stockage très sécurisé grâce à un Chiffrage 256-bit AES pour tous les fichiers.La prise en main est également instinctive et une fois l'achat réalisé, vous pourrez également profiter de quelques options bien utiles. Par exemple, il vous sera possible de générer des liens pour qu'un autre utilisateur puisse télécharger le contenu que vous stockez. Libre à vous de choisir une date d'expiration pour ce lien ou même un mot de passe pour le sécuriser au maximum. Le service embarque également d'autres fonctionnalités telles que la récupération de donnée supprimée, sympa quand on est tête en l'air !Dans le cadre de cette promotions, pCloud met en avant deux formules, et chacune offre un espace de stockage accessible à vie ! La première met à votre disposition 500 Go d'espace en ligne, 500 Go de trafic de téléchargement ainsi que 30 jours de récupération de fichiers pour. La seconde formule comprend 2 To de stockage, 2 To de trafic de téléchargement et 30 jours de récupération de fichiers poursoit 75% de réduction.