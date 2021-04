Vente flash : une carte mère MSI AMD B450 Gaming Plus Max à moins de 80€

Cette offre est proposée par Rue du Commerce, qui assure une livraison en France Métropolitaine en point-relais sous deux à quatre jours ouvrés moyennant 1,99€ de frais de livraison, ou par Chronopost dès le lendemain moyennant 3,99€ ; ou encore chez vous via Colissimo moyennant 4,99€ ou via Chronopost moyennant 7,99€. Il est possible de payer en trois fois ou quatre fois avec frais supplémentaires, soit 27,25€ par mois ou 20,43€ par mois. Le produit s'accompagne d'une garantie de trois ans.

Il s'agit donc d'une carte mère ATX MSI, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine du matériel informatique, référence AMD B450 Gaming Plus Max, socket AMD AM4, capable d'accueillir notamment le processeurs AMD Ryzen 9 3900XT. Une carte mère encore solide aujourd'hui, donc. Elle intègre en effet deux ports PCI-Express x16 de 3ème génération ainsi que le support de quatre barrettes de mémoire RAM DD4 jusqu'à 3466 Mhz. Elle présente également pour les fiches avant et arrière de votre machine toute la panoplie de ports USB 3.1 pour de meilleures performances. Notons toutefois que cette carte mère ne comprend pas de contrôleur graphique intégré.

Cette carte mère apporte également un refroidissement efficace, grâce à six connecteurs pour ventilateurs, équipés de contrôleurs dédiés pour en optimiser la vitesse de rotation.