AirPods 2 : les écouteurs Bluetooth Apple à moins de 160€

Airpods, un son optimal pour un prix minimal

Des écouteurs pour tous les usages

C'est donc Boulanger qui est aux commandes de cette bonne affaire. Pour recevoir la commande chez vous, le site vous demandera 4,99€ supplémentaires. Il est également possible de retirer l'article sous 1h dans un magasin de l'enseigne à proximité de votre domicile. Plusieurs magasins ont rouvert en drive malgré le confinement. Le paiement en trois ou quatre fois est également d'actualité sur ce produit. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans. Passons aux caractéristiques principales des écouteurs.Les AirPods 2 devront être appairés en Bluetooth à vos différents appareils (smartphone, tablette tactile, ordinateur...). Une fois la première connexion effectuée, les écouteurs détecteront automatiquement le produit concerné dès l'allumage. Bien entendu, l'expérience sera optimale sur les iPhone, iPad, Apple Watch et autres produits signés Apple. De plus, la puce H1 offre une connexion stable pour un son puissant et détaillé. Que ce soit pour écouter de la musique ou passer des appels, la qualité sonore sera toujours au rendez-vous.Bien entendu, les AirPods 2 embarquent également de nombreuses fonctionnalités de pointe. L'assistant vocal Siri est par exemple de la partie. Vous pourrez donc utiliser votre voix pour demander des informations, changer de morceaux ou même passer un appel. Pour ce qui est de l'autonomie, ce modèle vous offre 5 heures d'écoute et jusqu'à 3 heures de conversation. Mais avec le boîtier de charge inclus, l'endurance pourra atteindre une journée complète. Enfin, le design des écouteurs est idéal pour votre sport.Une fois de plus, nous constatons que les AirPods 2 font partie des meilleurs écouteurs actuellement disponibles sur le marché. Ils sont endurants, performants et agréables à porter. C'est le moment ou jamais de profiter de cette promotion.