Vente flash Darty : le prix de l'iPad Air 256Go en baisse

Une véritable bouffée d'Air

Une tablette bonne à tout faire

C'est Darty qui se charge de cette vente qui vous permettra d'économiser -26% sur le prix initial. Notez bien que ce prix est valable pour l'iPad Air Cellular Argent et pour le Cellular Gris Sidéral. Vous trouverez ce dernier à cette adresse . Dans tous les cas, vous avez la possibilité de vous acquitter de la somme demandée en trois ou quatre fois. La livraison à domicile et le retrait en magasin sont offerts. La garantie est valable pendant deux ans et vous aurez 15 jours pour changer d'avis si le produit ne vous convient pas. Pensez aussi à activer l'essai gratuit de 30 jours à Darty+ (puis 49€/an) pour bénéficier de plusieurs avantages.Passons aux capacités de cet iPad Air qui embarque un écran LED Retina avec une diagonale de 10,5 pouces pour une définition de 2224 x 1668 pixels. La dalle est très lumineuse et agréable à regarder longuement. Ce modèle est également équipé d'un processeur Apple A12 Bionic mais aussi de 3 Go de RAM et d'une mémoire interne de 256 Go (non extensible). Toutes les applications et jeux vidéo disponibles sur l'Apple Store tourneront à merveille grâce à cette configuration très solide. Aucun ralentissement ne viendra gâcher votre expérience.La partie consacrée aux photos est assurée par un capteur 8 mégapixels placé à l'arrière de l'appareil et un autre de 7 mégapixels est positionné à l'avant. Là encore, l'iPad Air assure même si le rendu de vos photos sera bien loin de celui que vous pourrez obtenir sur un iPhone dernier cri par exemple. Passons à l'autonomie offerte par la batterie intégrée. Elle tiendra pendant environ une dizaine d'heures avant de devoir être rechargée. Enfin, cet iPad est compatible avec plusieurs périphériques comme le Smart Keyboard, pour transformer la tablette en ordinateur, et le l'Apple Pencil. Les deux sont vendus séparément.L'iPad Air est tout simplement une des meilleures tablettes tactiles du marché. Elle est à la fois performante, ergonomique, endurante et blindée d'applications pour tous les usages. Profitez de cette promotion sans tarder !