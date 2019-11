Apple iPhone 11 64Go, 128Go et 256Go en promo sur eBay à partir de 729€

L'iPhone 11 à partir de 729€, difficile de résister

Puissance et qualité photo au programme

Ebay propose l'iPhone 11 débloqué à partir de 729€. La livraison est gratuite, mais vous risquez de devoir faire preuve de patience avant de pouvoir profiter de votre smartphone. En effet, le délai de livraison est estimé entre 13 et 30 jours. Vous pouvez également bénéficier d'un an de protection d'appareil et contre le vol auprès de Allianz Assistance, pour 80,99€ à régler à la commande.L'iPhone 11 possède un écran OLED 5.8 pouces d'une définition de 2436 x 1125 pixels. Son processeur est le Apple A13 Bionic appuyé par 4 Go de RAM, ainsi qu'un espace de stockage de 64 Go. Avec de telles caractéristiques, vous ne rencontrerez aucune difficulté pour faire tourner l'ensemble des applications et jeux de l'App Store.Notre tour du propriétaire ne s'arrête pas là ! l'iPhone 11 dispose d'une double caméra arrière de 12 mégapixels + 12 mégapixels. Ces capteurs vous permettront de réaliser des vidéos en 4K. Pour l'appareil photo frontal, il s'agit d'un capteur de 12 mégapixels qui vous assurera de réaliser d'excellents selfies. Sa batterie de 3190 mAh permet au nouveau-né de chez Apple de disposer d'une autonomie moyenne de deux jours complets !Sur la même page, vous pouvez aussi choisir la version 128Go à 779€ et 256Go à 879€. Vous n'avez plus qu'à choisir selon votre besoin.