Soldes d'été : l'Apple Watch Série 5 à son meilleur prix chez Rakuten !

Rakuten continue de nous faire plaisir durant ces soldes estivales. Débutons par quelques modalités puisque la livraison à domicile (expédition entre 3 et 5 jours ouvrables) est gratuite. Une fois cet achat effectué, vous recevrait une somme de 35,59€ sur votre compte. Vous pourrez utiliser ce montant sur un futur panier. Enfin, la garantie est valable pendant 24 mois.

Nous sommes en présence de la fameuse Apple Watch Series 5 dans sa version 40mm en aluminium avec son coloris gris. Le bracelet possède des dimensions comprises entre 130 et 200mm. L'espace de stockage est de 32 Go et ce modèle peut se connecter en Wi-Fi à internet ou encore utiliser une connexion Bluetooth.

Un écran OLED de 1,78 pouce est aussi de la partie pour afficher comme il se doit l'heure et toutes les applications stockées dans la montre.