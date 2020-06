Bon plan : l'aspirateur robot iRobot Roomba 965 à un prix jamais vu !

Passer l'aspirateur est devenu une perte de temps voire une corvée. Si c'est le cas, on vous conseille de mettre votre aspirateur classique au placard et vous procurer cet le Roomba 965 à un bon prix sur la plateforme Acheter sur Google (via le vendeur Boulanger).



Affiché en temps normal à 649 euros, l'aspirateur robot de chez iRobot est à 399 euros. Mais grâce à un coupon valable jusqu'au 30 juin 2020 inclus, le prix de l'appareil peut descendre à exactement 379,05 euros. Pour ce faire, il suffit de cocher le code 5PROMOJUIN lors de l'étape du panier.

À propos des frais de port, ils sont offerts pour une livraison du produit en magasin Boulanger.