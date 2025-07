Pour accéder à toutes ces offres, il vous suffit d’être membre Amazon Prime. L’abonnement coûte 6,99 €/mois (ou 69,90 €/an), mais il est gratuit pendant 30 jours pour les nouveaux inscrits.

Une fois membre, vous bénéficiez des ventes flash en avant-première, de la livraison ultra rapide, et de nombreux avantages comme Prime Video, Prime Reading ou Amazon Music. Le Prime Day fonctionne en deux temps : des offres "éclair" limitées dans le temps (parfois quelques heures seulement), et des promos continues sur des produits stars tout au long de l’événement. Pour ne rien manquer, vous pouvez activer les alertes dans l’application Amazon, créer une liste de souhaits ou suivre les mises à jour en direct via la page dédiée. Enfin, n’oubliez pas que certains stocks sont très limités : pour les meilleures affaires, mieux vaut ne pas trop attendre. Une fois dans le panier, le chrono est lancé.