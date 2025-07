Depuis sa création, INIU s’est imposée comme une marque spécialiste de la recharge mobile, appréciée pour ses accessoires fiables, compacts et toujours à la pointe des attentes utilisateurs. À l’occasion du Prime Day Amazon 2025, la marque dévoile son tout nouveau produit phare : la Pocket Rocket P50, présentée comme la batterie 10 000 mAh la plus petite et la plus rapide du marché.

Pensée pour accompagner les usages quotidiens en déplacement, cette batterie externe tient dans la paume de la main tout en offrant une puissance de charge de 45W, capable de recharger un smartphone à 73 % en seulement 25 minutes. À cela s’ajoutent un design soigné, des composants haut de gamme pour une efficacité énergétique renforcée et une série de technologies exclusives, à l’image du TinyCell Pro ou du nouvel affichage ultra-fin Genius Display.