Lors de son test par Nerces sur Clubic, le NiPoGi AK1 Plus Mini PC s'est distingué par son processeur Intel Alder Lake-N95, une puce de dernière génération qui offre des performances optimisées pour les tâches quotidiennes. Ce processeur, basé sur l'architecture hybride d'Intel, combine des cœurs haute performance et des cœurs à haute efficacité énergétique, permettant ainsi une gestion intelligente des ressources. Cette configuration est idéale pour les utilisateurs qui souhaitent un appareil capable de gérer le multitâche, la navigation web, le streaming vidéo et même certaines applications plus gourmandes en ressources. Avec une telle puissance de traitement, le NiPoGi AK1 Plus se positionne comme un choix judicieux pour ceux qui recherchent un mini PC à la fois compact et performant.