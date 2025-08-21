Accès illimité aux meilleurs films, séries et grands événements sportifs pour moins de 20 €/mois : une offre exclusive réservée aux jeunes qui mérite toute votre attention.
Une offre jeune ultra avantageuse à découvrir dès maintenant
Canal+ frappe fort avec RAT+, une offre sans engagement réservée aux moins de 26 ans. Pour 19,99 € par mois, vous pouvez choisir entre deux formules premium : RAT+ Ciné Séries ou RAT+ Sport. C’est jusqu’à 50 % de réduction comparativement aux abonnements classiques. Le tout accessible dès maintenant, ne laissez pas passer cette opportunité si vous avez moins de 26 ans.
Les 3 points forts des offres RAT+ :
- Tout inclus, à petit prix : des contenus cinéma, séries ou sport de grande qualité, rassemblés dans un seul abonnement à moins de 20 €/mois
- Zéro engagement et accessible partout : résiliation possible à tout moment. 100 % streaming via myCANAL, compatible tous écrans (TV, tablette, console…)
- Réservée aux moins de 26 ans : c’est une remise jeune automatique, valable jusqu’à vos 26 ans
Une offre taillée pour vous divertir, sans exploser le budget
Avec RAT+ Ciné Séries, vous avez littéralement tout ce qu’il faut pour enchaîner films, séries et créations originales sans jamais manquer de contenu. L’offre regroupe Canal+ et ses créations exclusives, mais aussi les plus grandes plateformes du marché : Netflix (version Standard avec pub), Apple TV+, Paramount+, Max (HBO), OCS et Ciné+. Autrement dit, vous passez d’un univers à l’autre en un clic, sans avoir besoin de multiplier les abonnements séparés. Que vous soyez accro aux blockbusters, fan de séries cultes comme The Last of Us ou amateur de productions françaises Canal+, tout est inclus pour moins de 20 €.
De son côté, RAT+ Sport est pensé pour les passionnés qui veulent vibrer devant tous les grands rendez-vous sportifs. On y retrouve Canal+ Sport, Canal+ Foot, mais aussi beIN Sports et Eurosport, couvrant la quasi-totalité des compétitions mondiales : Ligue des Champions, Ligue 1, Premier League, Formule 1, MotoGP, tennis (Roland-Garros, US Open, Wimbledon) ou encore les grandes compétitions de rugby. Ajoutez à cela Apple TV+, qui propose la diffusion exclusive de la Major League Soccer (MLS), et vous obtenez un abonnement complet pour suivre vos équipes et athlètes favoris toute l’année.
Dans les deux cas, l’accès se fait directement via l’application myCANAL, disponible partout : sur TV connectée, console de jeu, smartphone, tablette ou navigateur web. L’interface est fluide, en HD avec son Dolby 5.1, et chaque compte peut être utilisé sur plusieurs écrans. En clair, c’est une solution pensée pour le quotidien des jeunes : flexible, riche en contenus et surtout beaucoup plus économique qu’un cumul d’abonnements séparés.
Pourquoi c’est l’abonnement malin pour les jeunes ?
Étudiants, collégiens, jeunes actifs : vous êtes fans de séries, cinéma ou sport, mais vous avez un budget limité. RAT+ vous simplifie la vie en centralisant tous vos contenus favoris (dont Netflix, Apple TV+, OCS ou Eurosport) dans un seul abonnement ultra abordable. C’est la solution idéale pour binge-watcher, suivre la Ligue des Champions ou mater le dernier blockbuster sans vous ruiner.
Les offres RAT+ Ciné Séries et RAT+ Sport à 19,99 €/mois, sans engagement, représentent une des meilleures opportunités du moment pour les moins de 26 ans. Accès confortable, contenus premium, économies maximales : que demander de plus ?