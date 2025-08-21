Avec RAT+ Ciné Séries, vous avez littéralement tout ce qu’il faut pour enchaîner films, séries et créations originales sans jamais manquer de contenu. L’offre regroupe Canal+ et ses créations exclusives, mais aussi les plus grandes plateformes du marché : Netflix (version Standard avec pub), Apple TV+, Paramount+, Max (HBO), OCS et Ciné+. Autrement dit, vous passez d’un univers à l’autre en un clic, sans avoir besoin de multiplier les abonnements séparés. Que vous soyez accro aux blockbusters, fan de séries cultes comme The Last of Us ou amateur de productions françaises Canal+, tout est inclus pour moins de 20 €.

De son côté, RAT+ Sport est pensé pour les passionnés qui veulent vibrer devant tous les grands rendez-vous sportifs. On y retrouve Canal+ Sport, Canal+ Foot, mais aussi beIN Sports et Eurosport, couvrant la quasi-totalité des compétitions mondiales : Ligue des Champions, Ligue 1, Premier League, Formule 1, MotoGP, tennis (Roland-Garros, US Open, Wimbledon) ou encore les grandes compétitions de rugby. Ajoutez à cela Apple TV+, qui propose la diffusion exclusive de la Major League Soccer (MLS), et vous obtenez un abonnement complet pour suivre vos équipes et athlètes favoris toute l’année.

Dans les deux cas, l’accès se fait directement via l’application myCANAL, disponible partout : sur TV connectée, console de jeu, smartphone, tablette ou navigateur web. L’interface est fluide, en HD avec son Dolby 5.1, et chaque compte peut être utilisé sur plusieurs écrans. En clair, c’est une solution pensée pour le quotidien des jeunes : flexible, riche en contenus et surtout beaucoup plus économique qu’un cumul d’abonnements séparés.