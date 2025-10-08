L'écran gaming s'intègre facilement dans un bureau ou une chambre. Sa courbure douce englobe le champ de vision, ce qui limite la fatigue des yeux en usage prolongé. La dalle WQHD affiche des images nettes, ce qui facilite le multitâche, la retouche photo ou le suivi de plusieurs fenêtres à la fois.

La fréquence élevée réduit le flou dans les jeux rapides, et la compatibilité FreeSync Premium évite les saccades gênantes. Certains diront que le format 31,5 pouces prend un peu de place, mais il reste un vrai atout pour le confort visuel, que ce soit pour s'immerger dans un jeu ou travailler sur plusieurs documents. On peut aussi apprécier le design discret, qui s'intègre sans souci dans la plupart des intérieurs.