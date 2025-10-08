Un écran incurvé pensé pour le jeu ou le travail, affiché à un tarif rarement constaté pour ce format et ce niveau d'équipement, à l'occasion des Jours Flash Prime Amazon.
L'écran MSI G32CQ4 E2 s'affiche aujourd'hui à 144,50 € chez Amazon pour le Prime Day, soit le prix le plus bas jamais vu, avec une réduction de 46 % sur le tarif moyen constaté. Ce modèle de 31,5 pouces propose un affichage incurvé, pensé pour améliorer l'immersion, que ce soit pour le jeu ou pour les tâches bureautiques. Son format large et sa définition WQHD conviennent aussi bien aux amateurs de jeux vidéo qu'à ceux qui cherchent un espace de travail confortable au quotidien.
L'écran incurvé améliore le confort visuel lors de longues sessions devant l'ordinateur. La fréquence de 170 Hz assure une grande fluidité, que ce soit dans les jeux rapides ou pour faire défiler des documents volumineux. Ce type d'écran se retrouve rarement à ce tarif, surtout avec une telle définition d'image.
L'écran incurvé Msi G32CQ4 E2
Écran incurvé 31,5 pouces WQHD, adapté au jeu rapide, offrant une expérience visuelle immersive et fluide à domicile.
✅ Les plus
- Dalle VA incurvée 1500R pour une immersion renforcée
- Résolution WQHD de 2560 x 1440 pixels pour un affichage précis
- Taux de rafraîchissement de 170 Hz pour une grande fluidité en jeu
- Temps de réponse de 1 ms, idéal pour le jeu compétitif
- Technologie FreeSync Premium réduisant les saccades et déchirures d'image
❌ Les moins
- Absence de haut-parleurs intégrés
- Ajustement en hauteur limité
Technologie HDR présente, mais gamme de couleurs inférieure à celle de modèles premium
Une immersion renforcée pour le jeu et le travail
L'écran gaming s'intègre facilement dans un bureau ou une chambre. Sa courbure douce englobe le champ de vision, ce qui limite la fatigue des yeux en usage prolongé. La dalle WQHD affiche des images nettes, ce qui facilite le multitâche, la retouche photo ou le suivi de plusieurs fenêtres à la fois.
La fréquence élevée réduit le flou dans les jeux rapides, et la compatibilité FreeSync Premium évite les saccades gênantes. Certains diront que le format 31,5 pouces prend un peu de place, mais il reste un vrai atout pour le confort visuel, que ce soit pour s'immerger dans un jeu ou travailler sur plusieurs documents. On peut aussi apprécier le design discret, qui s'intègre sans souci dans la plupart des intérieurs.
Un format adapté à l'usage quotidien
Amazon propose le MSI G32CQ4 E2 à 144,50 €, un tarif attractif pour un écran de cette taille et de cette définition. Ce modèle se montre pratique au quotidien, que ce soit pour jouer, travailler ou regarder des films. Son encombrement reste raisonnable sur un bureau standard.
La dalle incurvée limite la fatigue visuelle, ce qui compte pour de longues sessions. La compatibilité FreeSync Premium apporte une expérience fluide, même avec une carte graphique milieu de gamme. La simplicité de prise en main et le rapport qualité/prix positionnent ce modèle comme un choix pertinent pour s'équiper sans complication.
