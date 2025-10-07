Les Jours Flash Prime sont enfin lancés, et Amazon sort l’artillerie lourde avec une avalanche de réductions inédites sur tout le high-tech. Laptops, TV OLED, montres connectées, accessoires maison… tout y passe, avec des prix qui fondent à vue d’œil. Voici les 25 promos les plus folles à ne surtout pas manquer aujourd’hui.
C’est parti pour le Prime Day 2025 ! En ce mardi 7 octobre, Amazon ouvre officiellement les Jours Flash Prime, avec une pluie de promotions sur ses produits stars. Ordinateurs portables, téléviseurs OLED, smartphones, écouteurs sans fil et accessoires gaming : tout le catalogue est concerné, avec des rabais pouvant dépasser les -50 %.
Que vous cherchiez un nouveau PC, un casque audio ou un SSD ultra-rapide, les opportunités sont nombreuses pour s’équiper malin. Découvrez sans plus attendre notre sélection des 25 meilleures offres à saisir dès aujourd’hui.
Les dernières ventes flash à saisir
🖱️ Stockage et accessoires PC
- Logitech M185 Souris Sans Fil à 9,50 € au lieu de 17,99 €
- Logitech G502 HERO Souris Gamer à 29,99€ au lieu de 89,99 €
- Samsung SSD 9100 Pro 1 To à 77,99€ au lieu de 199,99 €
- Samsung SSD 9100 Pro 2 To à 109,99€ au lieu de 319,99 €
- Logitech Lift Souris Ergonomique Verticale à 37,98 € au lieu de 79,99€
- Meta Quest 3S 256 Go à 349,99 € au lieu de 439,99€
🎧 Audio et musique
- Marshall Major IV Casque Bluetooth à 72,00 € au lieu de 149,00 €
- Bose QuietComfort SC Headphones à 179,95 € au lieu de 289,95 €
- Marshall Acton III Enceinte Bluetooth à 189,00 € au lieu de 299,00 €
- Apple AirPods 4 à 169,00 € au lieu de 199,00 €
📱 Smartphones et objets connectés
- Google Pixel 9a à 435,99€ au lieu de 649,00 €
- Apple iPhone 16e 128 Go à 592,00 € au lieu de 719,00 €
- SAMSUNG GALAXY S24 Ultra à 899,00€ au lieu de 1 589,00€
💻 PC portables et bureau
- Samsung Galaxy Book4 à 609,99€ au lieu de 799,00 €
- Lenovo IdeaPad 3 17ABA7 à 399,99 € au lieu de 699,99 €
- Dell 15 (DC15250) à 449,00 € au lieu de 579,00 €
- Lenovo IdeaPad Slim 3 (16IRH10) à 599,99 € au lieu de 979,99 €
- ASUS Vivobook S15 Copilot+ PC à 629,00 € au lieu de 1 199,99 €
- ASUS Zenbook 14 OLED à 899,99 € au lieu de 1 299,99 €
- Apple Mac Mini M4 à 585,00 € au lieu de 699,00 €
- MacBook Air 13" avec Puce M4 256go/16go à 999,00 € au lieu de 1 199,00€
🏠 Maison et image
- LG TV QNED 8E 65’’ à 635,00 € au lieu de 1 099,00 €
- LG TV OLED 65B4E 45’’ à 799,00€ au lieu de 969,00 €
- Dreame L40s Pro Ultra Robot Aspirateur à 667,84 € au lieu de 899,00€
- Philips Ambilight 43PUS8200 4K LED Smart TV 329,00€ au lieu de 399,00€
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN
- 1minAI Pro, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 35 € (-82 %)
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
Les meilleures offres du Prime Day à saisir dès aujourd’hui
Ces Jours Flash Prime marquent le coup d’envoi d’une série de réductions majeures sur les produits les plus plébiscités du moment. Que vous soyez en quête d’un nouveau PC portable performant, d’une enceinte Bluetooth au son puissant ou d’un smartphone premium à prix allégé, Amazon frappe fort avec des remises inédites. Les amateurs de qualité audio seront ravis de retrouver le Bose QuietComfort SC Headphones, salué pour son confort et son isolation sonore dans notre test Clubic du Bose QuietComfort. Côté informatique, l’ASUS Zenbook 14 OLED brille par sa légèreté et son autonomie, deux atouts mis en avant dans le test complet du Zenbook 14 sur Clubic. Enfin, les adeptes de la maison connectée pourront compter sur le Dreame L40s Pro Ultra, un robot aspirateur intelligent déjà remarqué pour son efficacité de nettoyage et sa simplicité d’entretien.
Ces promotions ne se limitent pas à quelques références : elles concernent toutes les catégories phares du moment, du SSD ultra-rapide pour booster son PC jusqu’à la TV OLED 4K pour profiter du meilleur du cinéma à la maison. Bref, c’est le moment idéal pour s’équiper malin et renouveler son matériel à moindre coût.
Nos astuces pour profiter pleinement des Jours Flash Prime
Le Prime Day est sans conteste l’un des moments les plus attendus de l’année pour dénicher les meilleures affaires sur Amazon. Mais face à l’avalanche d’offres, il peut être difficile de repérer les vrais bons plans. Pour vous aider à faire les bons choix sans perdre de temps, voici quelques réflexes simples à adopter dès aujourd’hui :
- Activez les alertes de prix : en ajoutant vos produits favoris à votre liste d’envies, Amazon vous prévient automatiquement dès qu’une baisse est détectée.
- Guettez les ventes flash : ces offres express sont renouvelées plusieurs fois par jour et peuvent disparaître en quelques heures seulement.
- Profitez de l’abonnement Prime : il donne un accès anticipé à certaines promotions et permet de bénéficier d’une livraison rapide, souvent en un jour ouvré.
- Comparez avant d’acheter : un prix réduit n’est pas toujours synonyme de meilleure affaire. Pensez à vérifier les tarifs chez Fnac, Cdiscount ou Boulanger pour être sûr du bon plan.
- Consultez les sélections Clubic : notre équipe repère quotidiennement les offres les plus intéressantes, testées et validées par des experts indépendants.
- Pensez au reconditionné : le programme “Amazon Renewed” permet d’acquérir des produits vérifiés, comme neufs, à prix cassé.
- Ciblez les périodes fortes : au-delà du Prime Day, le Black Friday ou les French Days sont d’autres rendez-vous clés pour maximiser vos économies.
En suivant ces quelques astuces, vous êtes sûr de profiter pleinement des Jours Flash Prime et d’acheter au meilleur moment sans jamais manquer une bonne affaire.
Comment profiter des ventes flash du Prime Day ?
Afin de profiter des Jours Flash Amazon Prime, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l'une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69€ par an
- Amazon Prime à 6,99€/mois
- Amazon Prime Student 3,49€/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)
Si vous n'avez jamais été abonné, Amazon vous permet de bénéficier d'un essai gratuit de 30 jours au service Amazon Prime.