Pourquoi se contenter d’un smartphone lambda quand la rentrée s’invite avec l’iPhone 16 Pro à 1€ chez Bouygues Telecom ? L’offre qui fait rêver les tech-addicts est enfin là : 200 Go de data, reprise de votre ancien mobile jusqu’à -100€, et un combiné premium taillé pour les passionnés de tech. Avec son écran Super Retina XDR et sa puce A18 Pro, cet appareil premium devient enfin accessible. Impossible de passer à côté de cette combinaison gagnante pour booster votre quotidien connecté, surtout avec un engagement de 24 mois et un prix qui augmente après 12 mois. Une rentrée high-tech à ne pas manquer !
iPhone 16 : l'offre immanquable de Bouygues Telecom pour une rentrée suréquipée
La rentrée est l'occasion idéale pour obtenir l'iPhone 16 Pro à 1€ (puis 33,64€/mois sur 24 mois) avec le forfait 200 Go de Bouygues Telecom. Bénéficiez d'une remise de 100€ sur la reprise de votre ancien smartphone.
Pourquoi l'iPhone 16 Pro est le smartphone de la rentrée
Grâce à sa puce A18 Pro et Apple Intelligence, l'iPhone 16 Pro offre puissance et efficacité. Batterie longue durée (27 h) et appareil photo pro (48 Mpx, zoom 5x) en font un allié fiable pour les études ou le travail.
Bouygues Telecom dévoile une offre agressive sur l’iPhone 16 Pro : 1€ à l’achat (puis 33,64€/mois sur 24 mois) avec le forfait 200 Go (41,99€/mois après 12 mois). Une offre clé en main pour les étudiants et les professionnels exigeants, renforcée par une remise de 100€ pour la reprise d’un ancien appareil.
Les Avantages
- 1 € à l’achat + remise 100€ pour reprise d’ancien mobile ;
- Forfait 200 Go + puce A18 Pro pour performances optimisées ;
- Caméra principale 48 Mpx + téléobjectif 5x pour photos pro ;
- Écran Super Retina XDR (120 Hz) et design titane (IP68) ;
- Autonomie 27 heures en usage mixte, recharge 30 min pour 50 %.
L’iPhone 16 Pro s’impose comme l’allié idéal pour la rentrée, entre puissance brute et connectivité. Saisissez cette opportunité avant qu’elle disparaisse !
Tarifs de l'iPhone 16 Pro avec Bouygues Telecom
L'iPhone 16 Pro à 1€ (33,64€/mois sur 24 mois) avec le forfait 200 Go 5G Bouygues (36,99€/mois les 12 premiers mois, puis 41,99€/mois). Engagement 24 mois. Repro d'ancien mobile jusqu’à 100€.
Caractéristique
- Prix du téléphone à la souscription
- Mensualités pour le téléphone
- Forfait mobile associé
- Prix du forfait (1-12 mois)
- Prix du forfait (13-24 mois)
- Engagement
- Bonus spécial
Détails de l'offre
- 1€
- +33,64€/mois pendant 24 mois
- Forfait Bouygues Telecom 200Go 5G
- 36,99€/mois
- 41,99€/mois
- 24 mois
- -100€ de remise pour la reprise de votre ancien mobile
Notre avis sur le prix de l'offre Bouygues Telecom
Offre rentrée avec paiement étalé, 200 Go et remise jusqu’à 100€. L'iPhone 16 Pro convient aux utilisateurs exigeants sous engagement 24 mois.
L'iPhone 16 Pro : pour qui ?
La rentrée 2025 dévoile l'iPhone 16 Pro à 1€ avec Bouygues Telecom, associé à un forfait 200 Go (41,99€/mois après 12 mois, engagement 24 mois) et une remise de 100€ pour reprise d'un ancien mobile. Un duo premium pour les utilisateurs exigeants.
Les passionnés comme Thomas, ingénieur et early adopter, profitent de la puce A18 Pro et de l'écran OLED 120 Hz pour performances et fluidité. Le forfait 200 Go répond à ses besoins : streaming, veille tech et connectivité constante.
Étudiants et créatifs bénéficient d'un appareil photo professionnel (48 Mpx, mode Cinématique), d'une autonomie exceptionnelle et d'un design robuste en titane. La puissance de la puce gère les tâches exigeantes (montage vidéo, création graphique).
Profitez d'un smartphone adapté à vos projets étudiants, professionnels ou créatifs, avec une offre rentrée exclusive et avantageuse.
Liste des fonctionnalités clés de l'iPhone 16 Pro
Une puissance décuplée avec la puce A18 Pro et Apple Intelligence
La puce A18 Pro (3 nm) allie un CPU 6 cœurs et un GPU 6 cœurs, idéal pour le multitâche, les jeux 4K ou les apps créatives. Apple Intelligence, intégrée à iOS 18, booste la productivité avec écriture assistée, émojis personnalisés et gestion intelligente des notifications, tout en préservant la vie privée via un traitement local des données.
Un système photo professionnel pour capturer chaque instant
- Caméra Fusion 48 Mpx : Détails exceptionnels.
- Ultra grand-angle 48 Mpx : Photos de groupe ou paysages saisissants.
- Téléobjectif 5x : Zoom optique sans perte de qualité.
- Mode Nuit + LiDAR : Résultats nets en basse lumière.
- 4K Dolby Vision : Vidéos de qualité cinéma.
Un design et un écran qui redéfinissent l'excellence
Châssis en titane léger, verre mat texturé et Ceramic Shield résistant aux chocs. Résistance IP68 pour une utilisation quotidienne sereine. Écran Super Retina XDR 6,3 pouces (120 Hz) pour une fluidité optimale. Dynamic Island centralise notifications et actions en temps réel.
Une autonomie conçue pour vous suivre toute la journée
Puissance et longue durée : 27 heures de lecture vidéo en continu, recharge rapide 50 % en 30 minutes.
L'offre iPhone 16 Pro de Bouygues Telecom, le bon plan de la rentrée ?
L'iPhone 16 Pro allie performances musclées, autonomie solide et design premium. Bouygues Telecom le propose à 1€ puis 33,64€/mois sur 24 mois. Le forfait 200 Go (41,99€/mois après 12 mois) convient aux utilisateurs exigeants. Une remise de 100 € pour la reprise de votre ancien mobile rend l'offre encore plus attractive. L'occasion idéale pour s'équiper sans compromis.
