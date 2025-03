Le Geekom GT1 Mega est une station de travail complète qui s’appuie sur un processeur Intel Core U9-185H, une puce conçue pour offrir un excellent compromis entre puissance et efficacité énergétique. Doté de 16 cœurs et 22 threads, il assure une exécution fluide des tâches exigeantes, qu’il s’agisse de retouche photo, de montage vidéo ou de développement logiciel. Cette architecture moderne est également taillée pour l'exécution de modèles de langage, utilisés pour les tâches d'intelligence artificielle. Le NPU Intel AI Boost vous permet d'utiliser l'IA dans votre quotidien pour vos différents projets sans aucun ralentissement afin de composer du texte ou de retoucher des images automatiquement.

Avec un SSD PCIe 4.0 de 2 To, le mini PC bénéficie de vitesses de lecture et d’écriture nettement supérieures aux générations précédentes. Cette configuration réduit les temps de chargement des applications et facilite le transfert de fichiers volumineux. Côté connectique, le GT1 Mega propose quatre ports USB4, HDMI et Ethernet 2.5 Gbps, garantissant une compatibilité avec de nombreux périphériques et un accès réseau rapide, notamment avec la présence d'une puce Wi-Fi 7, la dernière technologie en date de réseau sans-fil.

Le principal atout du Geekom GT1 Mega réside dans son format réduit, qui le distingue des tours classiques tout en offrant des performances comparables. Son boîtier discret s’intègre facilement sur un bureau, et peut tourner à toute puissance avec une ventilation capable d'évacuer toute la chaleur produite malgré l'espace réduit. Vous pouvez aussi l'emporter avec vous au bureau ou dans un open-space, et le brancher en HDMI sur le téléviseur du salon pour profiter de vos vidéos. Si la machine n'est pas spécifiquement conçue pour le jeu vidéo, le GPU Intel Arc permet enfin de profiter du ray-tracing sur certains titres, et d'une qualité satisfaisante dans des réglages graphiques moyens.