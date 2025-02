Les files d’attente aux péages sont souvent synonymes de stress et de perte de temps, surtout lors des périodes de forte affluence. Le badge Ulys vous permet d’accéder aux voies réservées au télépéage, vous évitant ainsi les arrêts prolongés. Une fois le badge installé sur votre pare-brise, il est automatiquement détecté aux barrières, vous permettant de poursuivre votre route sans interruption.

De plus, le badge est compatible avec plus de 1 000 parkings à travers le pays, simplifiant ainsi vos stationnements en ville ou dans les zones touristiques. Cette double fonctionnalité en fait un outil précieux pour vos déplacements quotidiens et occasionnels.