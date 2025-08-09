Pensé pour répondre aux menaces actuelles sur macOS, Intego Mac Internet Security combine deux protections essentielles : un antivirus capable de détecter et neutraliser virus, malwares, ransomwares ou chevaux de Troie, et un pare-feu intelligent qui contrôle les connexions entrantes et sortantes. Cette double couche de sécurité s’avère particulièrement utile pour les utilisateurs qui se connectent régulièrement à des réseaux Wi-Fi publics ou partagés.

Son interface, claire et intuitive, permet une prise en main rapide, même pour ceux qui ne sont pas familiers avec les logiciels de cybersécurité. Les analyses peuvent être lancées en un clic, tandis que les mises à jour automatiques assurent une défense permanente face aux nouvelles menaces. En cette période estivale, où l’on emporte souvent son Mac en vacances ou en déplacement, disposer d’un outil fiable pour protéger ses données est un vrai atout.

Léger sur les ressources, Intego Mac Internet Security n’impacte pas les performances de votre machine, même pendant un scan complet. On notera toutefois que certaines options avancées sont absentes par rapport à des suites de sécurité multiplateformes plus complexes, mais cela contribue aussi à sa simplicité d’utilisation. Avec l’offre du moment, c’est l’occasion idéale de renforcer la sécurité de votre Mac pour un tarif très abordable.