Votre Mac mérite une protection à la hauteur de sa valeur. Découvrez comment profiter d’Intego Mac Internet Security pour seulement 1,67 € par mois et naviguez l’esprit tranquille, même sur les réseaux les moins sûrs.
Intego Mac Internet Security est une suite de sécurité pensée exclusivement pour macOS, combinant antivirus performant et pare-feu intelligent. Elle protège votre ordinateur contre les virus, malwares, ransomwares et intrusions réseau, tout en restant légère et facile à utiliser. Pour une durée limitée, vous pouvez en profiter à seulement 1,67 € par mois, soit 19,99 € la première année au lieu de 49,99 €. Une occasion idéale de sécuriser vos données et votre navigation à moindre coût.
Pourquoi choisir Intego Mac Internet Security ?
- Conçu spécialement pour macOS
- Protection antivirus et pare-feu
- Léger et simple à utiliser
Un outil de sécurité pensé pour les utilisateurs Mac
Intego Mac Internet Security offre une protection complète contre les menaces en ligne, avec un antivirus optimisé et un pare-feu intelligent. Dans notre test complet d’Intego Mac Internet Security, il s’est distingué par son efficacité et sa simplicité d’utilisation, ce qui en fait une référence pour qui cherche à protéger son Mac.
Pensé pour répondre aux menaces actuelles sur macOS, Intego Mac Internet Security combine deux protections essentielles : un antivirus capable de détecter et neutraliser virus, malwares, ransomwares ou chevaux de Troie, et un pare-feu intelligent qui contrôle les connexions entrantes et sortantes. Cette double couche de sécurité s’avère particulièrement utile pour les utilisateurs qui se connectent régulièrement à des réseaux Wi-Fi publics ou partagés.
Son interface, claire et intuitive, permet une prise en main rapide, même pour ceux qui ne sont pas familiers avec les logiciels de cybersécurité. Les analyses peuvent être lancées en un clic, tandis que les mises à jour automatiques assurent une défense permanente face aux nouvelles menaces. En cette période estivale, où l’on emporte souvent son Mac en vacances ou en déplacement, disposer d’un outil fiable pour protéger ses données est un vrai atout.
Léger sur les ressources, Intego Mac Internet Security n’impacte pas les performances de votre machine, même pendant un scan complet. On notera toutefois que certaines options avancées sont absentes par rapport à des suites de sécurité multiplateformes plus complexes, mais cela contribue aussi à sa simplicité d’utilisation. Avec l’offre du moment, c’est l’occasion idéale de renforcer la sécurité de votre Mac pour un tarif très abordable.