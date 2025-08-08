Pensée pour accompagner les utilisateurs dans un quotidien toujours plus connecté, la suite Norton 360 Advanced améliore la protection contre les escroqueries, les malwares, les virus et le phishing liés à une fuite de données personnelles. Norton 360 Advanced permet notamment de détecter si vos informations circulent sur le dark web, notifie si tel est le cas afin que vous puissiez agir et sécuriser vos informations.

Le service inclut également un VPN illimité, qui chiffre vos connexions sur les réseaux Wi-Fi publics, ainsi qu’un gestionnaire de mots de passe, un pare-feu intelligent pour Window et Mac et un antivirus multi-plateforme. Tous ces outils peuvent être activés jusqu’à 10 appareils (ordinateurs, smartphones, tablettes), ce qui en fait une solution idéale pour un foyer ou une famille entière. Norton ajoute aussi un espace cloud de 200 Go pour sauvegarder les documents importants, limitant les dégâts en cas d’attaque par ransomware.

L’interface peut paraître dense pour les néophytes, mais les paramétrages sont guidés et les alertes claires. On apprécie surtout le support proposé en cas d’usurpation d’identité, avec un accompagnement dans les démarches si besoin. En cette période estivale propice aux connexions nomades, Norton 360 Advanced se révèle donc particulièrement pertinent pour éviter que les vacances ne virent au cauchemar numérique.