Des nouvelles cyberattaques viennent d’exposer les données de millions de Français, rappelant à quel point nos informations personnelles sont vulnérables. Découvrez comment vous protéger avec une solution simple, même sans être expert en cybersécurité.
Face à la multiplication des cyberattaques en France, sécuriser ses appareils et ses données personnelles n’est plus une option. Norton 360 Advanced propose une suite de protection complète : antivirus, VPN, surveillance du dark web, sauvegarde cloud et outils de protection d’identité.
L’abonnement couvre jusqu’à 10 appareils, idéal pour protéger toute la famille. Bonne nouvelle, cette solution est à seulement 44,99 € la première année, soit l'équivalent de 3,75 €/mois, avec une économie de 66 % par rapport au prix de renouvellement.
Pourquoi choisir le Norton 360 Advanced ?
- Surveillance du dark web
- Protection pour 10 appareils
- VPN et sauvegarde cloud inclus
Un allié numérique avec des outils d’aide à la protection d'identité
Dans un contexte où les attaques informatiques ciblent de plus en plus les particuliers, Norton 360 Advanced se distingue comme une solution fiable et simple à utiliser pour vous aider à mieux protéger vos informations sensibles. Antivirus, VPN, surveillance du dark web ou encore sauvegarde cloud sécurisée : plusieurs niveaux de protection pour vos appareils et votre confidentialité en ligne.
D’ailleurs, notre test complet de Norton 360 souligne la richesse fonctionnelle de cette suite, notée 9,3/10 par notre expert cybersécurité. Elle figure également parmi les meilleures suites de sécurité de notre comparatif antivirus pour particuliers.
- moodEssai 14 jours
- devices10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Pensée pour accompagner les utilisateurs dans un quotidien toujours plus connecté, la suite Norton 360 Advanced améliore la protection contre les escroqueries, les malwares, les virus et le phishing liés à une fuite de données personnelles. Norton 360 Advanced permet notamment de détecter si vos informations circulent sur le dark web, notifie si tel est le cas afin que vous puissiez agir et sécuriser vos informations.
Le service inclut également un VPN illimité, qui chiffre vos connexions sur les réseaux Wi-Fi publics, ainsi qu’un gestionnaire de mots de passe, un pare-feu intelligent pour Window et Mac et un antivirus multi-plateforme. Tous ces outils peuvent être activés jusqu’à 10 appareils (ordinateurs, smartphones, tablettes), ce qui en fait une solution idéale pour un foyer ou une famille entière. Norton ajoute aussi un espace cloud de 200 Go pour sauvegarder les documents importants, limitant les dégâts en cas d’attaque par ransomware.
L’interface peut paraître dense pour les néophytes, mais les paramétrages sont guidés et les alertes claires. On apprécie surtout le support proposé en cas d’usurpation d’identité, avec un accompagnement dans les démarches si besoin. En cette période estivale propice aux connexions nomades, Norton 360 Advanced se révèle donc particulièrement pertinent pour éviter que les vacances ne virent au cauchemar numérique.