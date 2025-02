Côté photo, Samsung continue d’affiner sa formule. Les améliorations logicielles permettent des clichés encore plus nets, avec une gestion avancée des couleurs et des contrastes. Même en basse lumière, les résultats sont saisissants, évitant cet effet granuleux que l’on retrouve souvent sur d’autres modèles. Pour les amateurs de vidéo, la stabilisation a encore été renforcée, rendant les prises de vue plus fluides et naturelles, même en mouvement.

L’autonomie reste un point fort, même si les utilisateurs intensifs pourront parfois ressentir le besoin d’une recharge en fin de journée. Heureusement, la charge rapide permet de récupérer plusieurs heures d’autonomie en quelques minutes seulement. En revanche, l’absence de chargeur dans la boîte pourra frustrer certains acheteurs, un choix de Samsung inspiré par Apple et qui divise toujours autant.

L’interface One UI continue de s’imposer comme l’une des plus intuitives du marché. La navigation est fluide, les fonctionnalités bien pensées, et l’intégration de nouvelles options d’intelligence artificielle simplifie encore davantage l’usage au quotidien. La compatibilité avec l’écosystème Samsung ajoute une couche de confort supplémentaire, notamment pour ceux qui possèdent déjà une Galaxy Watch ou des écouteurs Galaxy Buds.

En somme, le Galaxy S25 coche presque toutes les cases du smartphone idéal. Samsung peaufine une recette éprouvée en y ajoutant de subtiles améliorations, offrant une expérience utilisateur toujours plus aboutie. Seuls quelques détails, comme l’absence de chargeur ou une autonomie perfectible en usage intensif, viennent ternir un tableau globalement très réussi.