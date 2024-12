La PlayStation 5 édition numérique est une petite révolution dans le monde des consoles de salon avec sa puissance de traitement et ses graphismes immersifs. Dotée d’un SSD ultra-rapide, elle réduit considérablement les temps de chargement pour une expérience de jeu fluide et réactive. Ses performances 4K HDR offrent des visuels époustouflants, tandis que la manette DualSense ajoute une nouvelle dimension sensorielle grâce à ses retours haptiques.



Sans lecteur de disque, cette version est pensée pour les joueurs adeptes du tout numérique. Son interface intuitive et ses nombreuses exclusivités (Spiderman, God of War, The Last of Us) consolident la position de PlayStation comme référence de son marché. Dotée d'un design épuré et discret, la version numérique s'intègre particulièrement bien dans tous les espaces de jeu.



Proposée en ce moment à 374 € au lieu de 402 € chez Amazon, cette console est l’entrée idéale dans l’univers des jeux vidéo nouvelle génération.