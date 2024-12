La capacité de lavage allant jusqu’à 11kg est idéale pour des familles de 5 personnes ou plus. Il permet également de laver des couettes et d'autres textiles plus volumineux, sans avoir à solliciter un pressing ou à se rendre dans une laverie automatique. Le modèle offre par ailleurs une classe énergétique A1, qui consomme peu d'eau et d'énergie à chaque lavage afin de faire encore plus d'économies. Le système EzDispense permet en outre de limiter la quantité de lessive distribué dans le tambour, pour obtenir un résultat optimal avec le minimum de liquide requis. Le produit dispose enfin d'un programme demi-charge.

Concernant les cycles, le lave-linge LG F14X76WHST dispose de trois programmes adaptés à tous les types de vêtements. Le cycle AI Wash utilise des capteurs placés dans l'appareil pour analyser le contenu du linge et adapter la diffusion d'eau et l'essorage dans le but de ne pas l'abîmer. Le cycle TurboWash quant à lui offre une rapidité d'exécution, avec 39 minutes2 de lavage, essorage inclus.

Le cycle Steam s'occupe quant à lui de purifier vos vêtements en profondeur et élimine 99,9 % des allergènes3. Le cycle d'élimination des microplastiques réduit jusqu'à 60 %4 des émissions généralement constatées pendant le nettoyage des vêtements synthétiques.

Pour les plus connectés d'entre-vous, il est possible de contrôler le lave-linge grâce à l’application LG ThinQTM, afin d'obtenir plus d'informations sur les cycles en cours lorsque vous êtes à l'extérieur, et notamment savoir quand la machine s'est arrêtée.