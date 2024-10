Le MacBook Air M2 présenté ici fait partie de cette nouvelle gamme de PC portables Apple qui peuvent vous tenir une journée (18h d'autonomie), alors que vous passez une majorité de votre temps dessus.

Ce n'est pas tout, il aligne les points positifs et a su séduire notre testeur qui est tombé sous son charme et lui a donné la note de 8/10. Imaginez : un PC puissant, silencieux et endurant, polyvalent et capable de tout faire, même un peu de gaming.

Et parce qu'il faut lui trouver quelques défauts, son SSD de 256 Go et ses 8 Go de RAM sont peut-être un peu légers pour 1 000 €. Petite faute de goût aussi avec l'encoche qui vient rogner la partie centre haut de l'écran.