Avec sa RTX 4060Ti et sa RAM DDR5, ce PC gamer fixe signé MSI profite d'une double promo

Dans ce boitier vous retrouvez des composants de folie. De quoi faire tourner vos jeux, logiciels et autres applications de façon extrêmement fluide.

Ça commence par un processeur Intel Core i5-14400F cadencé de base à 2,5 GHz, pour un TDP de 65W. Il est accompagné d'un système de refroidissement Air cooling 65W et de 2x8 Go de RAM DDR5 5600 Mhz.

La partie carte graphique est la plus intéressante : vous avez une Nvidia GeForce RTX 4060Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC avec 16 Go de mémoire GDDR6 dédiés. Pour le stockage, vous avez un SSD M.2 1 To avec Windows 11 dessus.

Côté connectivité, vous bénéficiez du Bluetooth 5.2 et du WiFi 6. À l'avant, vous avez un port USB-A 3.2 et un port USB-C3.2. À l'arrière, vous avez deux ports USB 3.2 et 4 ports USB 2.0. Sans oublier un port RJ45.

Sur la carte graphique, il y a un port HDMI et 3 DisplayPort.