Cette super boîte de LEGO Spider-Man à prix complètement cassé aujourd'hui !

Vous retrouvez The Friendly Neighborood Tobey Maguire, The Amazing Spider-Man Andrew Garfield et Spider-Man Tom Holland. Les trois araignées affrontent Le Bouffon Vert de Willem Dafoe et l'Electro de Jamie Foxx, accompagné du Dr Octopus d'Alfred Molina.

Pour aider les gentils, vous retrouvez Doctor Strange, Ned et Michelle Jones (Zendaya). Vous avez des supports pour simuler des combats aériens, et même une surprise en ouvrant le toit de la Statue de la Liberté sous lequel se cache la main géante de l'Homme-Sable.