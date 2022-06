Avis Flickr (2022) : la banque d’images gratuites (très) généreuse

Flickr offre plusieurs options sur la page de résultats pour les affiner. Vous pouvez trier les images par licence, choisir une couleur principale et ajuster des préférences comme une faible profondeur de champ ou la présence de motifs. Vous pouvez également sélectionner si vous souhaitez que les résultats s’affichent selon leur pertinence, leur date d’importation, leur date de prise de vue ou selon un critère assez nébuleux, appelé « intéressants ». Dans les options avancées, il est possible de définir quelles orientations doivent avoir les images des résultats, quelle taille minimale, définir un intervalle de dates pour la prise de vue ou la mise en ligne, et enfin choisir si l’on souhaite voir des photos et vidéos ou seulement l’un des deux. La banque d’images propose également un SafeSearch à activer, désactiver ou activer de façon modérée. Les paramètres de filtrages sont efficaces et permettent de réaliser un bon tri dans les résultats.