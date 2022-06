Avis Burst (2022) : la banque d'images gratuites taillée pour le e-commerce

Deux licences sont utilisées sur Burst, et l’utilisation de l’une ou de l’autre dépend du photographe. La première est la licence CC0, une licence Creative Commons qui permet aux auteurs de renoncer au maximum à leurs droits d’auteur et de se rapprocher au plus près des conditions des œuvres dans le domaine public. La deuxième licence proposée est une licence propre à Burst et Shopify, qui permet une utilisation commerciale et non commerciale des images du site, et ce sans avoir besoin de créditer le photographe ou le service.