Avis Dreamstime (2022) : une banque d'images qui a du mal à suivre la cadence

Quant aux photos de stock et aux illustrations, on est ici sur le fond du panier. Nos recherches ont régulièrement produit des résultats représentant le pire des photos de stock : daté, figé, caricatural et d’une qualité assez médiocre. Quelques photos se détachent de la masse et tentent une approche plus moderne, mais elles restent rares. Nos modèles sont toujours figés dans des sourires parfaits ou des réactions artificielles sur des fonds neutres, les animaux sont mignons, rigolos ou dans des montages grotesques… Et les illustrations ne sont pas vraiment mieux loties : les propositions sont très hétéroclites et oscillent du design du début des années 2000 à des illustrations plus modernes. Un contenu beaucoup trop inégal pour pouvoir recommander cette banque d’images plutôt qu’une autre…