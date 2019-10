ProtonMail montre sa prochaine version 4.0 et sa refonte en beta

Une nouvelle interface plus simple et personnalisable



La nouvelle interface de ProtonMail © ProtonMail.com

Un nouveau framework pour plus de réactivité dans le développement



ProtonMail est un webmail crée en 201 » qui propose à ses utilisateurs un chiffrement automatique et complet de leurs échanges. Ce focus sur la confidentialité a convaincu près de 5 millions de personnes depuis son lancement mais le service a toujours pâti d'une interface austère et difficile à appréhender pour les novices.La version 4.0 de ProtonMail, actuellement en cours de test, va se concentrer sur l'interface utilisateur. Dans un billet sur son blog , l'éditeur indique avoir allégé l'interface. Une nouvelle barre de navigation a également été ajoutée sur la gauche de la fenêtre pour avoir accès aux différents produits complémentaires comme ProtonContacts et ProtonVPN et améliorer sa productivité.Des thèmes supplémentaires vont être ajoutés au fil des semaines et l'éditeur travaille en priorité à l'intégration d'un mode sombre, particulièrement réclamé par ses utilisateurs. Il sera déployé d'abord dans ProtonMail puis dans les autres services.D'autres options de personnalisation de l'affichage de la boite mail sont également en cours de développement et l'interface des paramètres a été entièrement revue.En plus de l'interface, ProtonMail va revoir son architecture technique. La version 3.0 utilisait le framework JavaScript AngularJS, très utile à l'époque pour développer rapidement une application web.Mais cette infrastructure logicielle s'avère aujourd'hui dépassée et ProtonMail va migrer vers React, un nouveau framework plus rapide qui permettra aux développeurs d'intégrer plus rapidement de nouvelles fonctionnalités et de résoudre les problèmes rencontrés par les utilisateurs.Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour avoir un accès à cette bêta qui devrait durer encore quelques mois.