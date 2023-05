Cette app a mis sur écoute ses utilisateurs après une mise à jour

En 2021, les services de contrôle du store d'Android ont vu passer l'application iRecorder Screen Recorder sur leur bureau. Cette application innocente était semblable à beaucoup d'autres, puisqu'elle permettait simplement d'enregistrer son écran de smartphone. Avec environ 50 000 téléchargements un an plus tard, on ne peut pas parler de flop, mais ce n'était pas non plus la success story de l'année.