Top 5 des applications mobiles à découvrir ce week-end

GeoVelo



Géovélo est un outil de navigation pour les cyclistes. Elle vous permet de planifier votre trajet en fonction de votre lieu de départ et de votre destination, en vous proposant le meilleur itinéraire possible pour votre sécurité et votre confort. En plus de cela, Géovélo vous fournit des informations utiles telles que la vitesse à laquelle vous allez, la distance parcourue et les calories brûlées.