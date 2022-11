Voici 5 applications pour faire le plein d'essence sans vous ruiner

Essence / Gasoil Now

Essence / Gasoil Now a pour but de vous permettre de sauver quelques euros en station-service. Complète, assez intuitive et agréable visuellement, cette application nous a plutôt séduits. L'affichage sur une carte à l'apparence moderne, la possibilité de filtrer les résultats avec de nombreux paramètres et l'ergonomie globale de l'outil nous ont particulièrement plu.