Visa identifie un nouveau récupérateur de données bancaire capable de s'autodétruire après execution

Un skimmer très élaboré qui efface ses traces après avoir récolté les données bancaires



Plusieurs sites déjà infectés avec la menace d'une propagation rapide



Source : Bitdefender

Visa n'est pas qu'un simple organisme de paiement et possède également une cellule de recherche en sécurité informatique chargée de repérer les nouvelles menaces en ligne. Et les scientifiques ont détecté un nouveau skimmer, un logiciel malveillant chargé de récupérer les données bancaires, baptisé Pipka.Intégré à un site déjà infecté par un autre skimmer, ce virus permet aux pirates de récupérer les données saisies par l'internaute, comme le numéro de sa carte de crédit, son cryptogramme et diverses informations personnelles. Une fois collectées, ces données sont chiffrées et envoyées aux auteurs du skimmer.La particularité de Pipka est de s'effacer automatiquement du code HTLM après utilisation. «», indique Visa.Comme le note Bitdefender, Pipka n'est pas un simple test, mais bien un outil pleinement fonctionnel et déjà en applications sur de nombreux sites de e-commerce. Selon les chercheurs, 16 sites appartenant à des petites et moyennes entreprises sont déjà infectés par le skimmer et ont déjà été contactés l'équipe de lutte contre la fraude au paiement.Le risque est désormais que Pipka se déploie sur un grand nombre de petits sites e-commerce, qui ne possèdent pas les dispositifs de sécurité des plus grandes plateformes internationales.La seule solution pour se prémunir de ce type d'attaques extrêmement bien élaborées est en priorité d'acheter sur des sites de confiance qui utilisent le système 3D-Secure, et d'une double authentification.