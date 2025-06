elooping02

La première fois que j’ai entendu parler de ce type d’arnaque, c’était en 2014. Un message apparaissait à l’écran : « L’ordinateur a été bloqué par Microsoft pour le protéger. Veuillez appeler le numéro de téléphone suivant pour le débloquer. N’essayez pas de redémarrer votre ordinateur, sinon vous risquez de tout perdre. »

Bien sûr, si on redémarrait l’ordinateur ou si on faisait un Ctrl + Alt + Suppr, tout rentrait dans l’ordre. Bref, si la personne appelait le numéro, un escroc prenait la main et passait trois heures sur le PC à installer un antivirus gratuit (Avast) et divers logiciels inutiles pour faire croire que la situation était très grave. À la fin, il présentait une facture d’environ 150 €.

Puis, cette arnaque s’est démocratisée, et les sommes ont commencé à augmenter : environ 500 €. Ensuite, ils ont poussé leurs victimes à souscrire des abonnements annuels. Maintenant, ils installent souvent ConnectWise Control, un logiciel nuisible qu’il faut absolument supprimer. Ils arnaquent tout ce qu’ils peuvent : comptes bancaires, virements PayPal, etc.

La dernière personne de mon entourage à avoir subi cette arnaque, c’était la semaine dernière. Elle s’est fait prélever deux paiements de 900 € via PayPal (les escrocs ont récupéré ses identifiants dans Google Chrome). Ils sont également entrés dans ses comptes bancaires, provoquant un chaos avec divers virements, mais uniquement de compte à compte—heureusement, ils n’ont pas eu le temps d’enregistrer son IBAN.

Bref, j’ai beau expliquer à mon entourage qu’il ne faut JAMAIS appeler un numéro affiché sur un ordinateur ou un téléphone, les gens continuent de le faire… Les escrocs ont donc de beaux jours devant eux.