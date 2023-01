2 fois en 6 mois : le service d'emailing Mailchimp a encore été piraté

La série noire continue pour Mailchimp. En avril 2022, l'entreprise avait confirmé avoir subi une attaque. Grâce à des techniques de social engineering, les attaquants avaient réussi à obtenir les identifiants d'employés du service, qu'ils avaient utilisés pour accéder à 319 comptes Mailchimp et récupérer des données de 102 d'entre eux. Suite à ça, les utilisateurs de Trezor, une entreprise spécialisée dans les portefeuilles physiques de crypto-monnaies et cliente de Mailchimp, avaient reçu des mails de phishing les invitant à modifier le PIN de leur portefeuille en téléchargeant un logiciel. Ce logiciel en question était malveillant et pouvait permettre aux hackers de voler les crypto-monnaies de leurs victimes. Les attaquants avaient pu obtenir les mails des clients de Trezor lors de leur attaque sur Mailchimp.