Les données de plus de 2 millions d'utilisateurs de Gatehub et Epicbot ont été rendues publiques

Nouveau soupçon de fuite pour Gatehub

Les informations, provenant du compte Twitter du chercheur en cybersécurité Troy Hunt , ne sont cependant pas confirmées par les deux enseignes, qui communiquent peu à ce sujet.Des deux entreprises, c'est GateHub qui aurait subi la fuite de données la plus conséquente : 1,4 million de comptes seraient concernés. La base de données aurait été postée publiquement sur un forum dédiée au piratage. D'une taille de 3,72 Go, elle contiendrait les informations d'authentification à deux facteurs, les phrases mnémotechniques ainsi que les données de hachage des portefeuilles.GateHub n'a pas confirmé l'information, mais la société avait déjà affirmé en juillet dernier qu'une personne avait eu accès aux données de plus de 18 000 comptes. Le tweet d'un internaute , posté le 14 novembre, crédibilise la possibilité d'une fuite récente. Il déclare en s'adressant à Troy Hunt : «[ une société spécialisée dans la lutte contre la fraude,. ]».Aucun message sur le site d'EpicBot n'évoque une fuite. Selon le chercheur Troy Hunt, celle-ci concernerait cette fois 800 000 adresses e-mail. Les informations auraient été postées sur le même forum et le même jour que celles de la fuite de Gatehub. Les informations communiquées comprendraient les noms des utilisateurs, leurs adresses IP ainsi que les mots de passe cryptés par l'algorithme Bcrypt.précise que cet algorithme apporte un très haut niveau de sécurité, à la seule condition que celui-ci ait été correctement programmé. «», rappelle le média.Les informations délivrées par les deux sites étant lapidaires, impossible de savoir si les 2,2 millions d'utilisateurs concernés ont bien reçu un message d'information. Pour les utilisateurs des deux plateformes, il est recommandé de changer son mot de passe et, le cas échéant, la phrase mnémotechnique du compte. Des tentatives depourraient apparaître sur les comptes dont les adresses mail sont compromises.