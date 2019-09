L'hack d'iPhone aurait aussi ciblé les Ouïghours et les OS Windows et Android

Des attaques massives touchant les trois OS les plus utilisés dans le monde

Lire aussi :

YouTube ajoute une étiquette à certaines vidéos pour contrer la propagande du gouvernement chinois

Une attaque qui viserait la population ouïghoure

Source : Forbes

On apprenait la semaine dernière que lesd'Apple avaient été victimes de piratages massifs via une ancienne faille de sécurité seulement corrigée par le constructeur en février 2019.indique aujourd'hui queétaient également visés par cette attaque de grande ampleur. Le fonctionnement duétait le même que celui touchant les smartphones d'Apple, à savoir l'lors de la visite d'un utilisateur sur un site créé pour l'occasion.Le virus, comme des historiques des messageries instantanéeset, la position de l'utilisateur ou encore le contenu de son carnet d'adresses.Des informations commencent également à émerger sur l'origine de ce virus. L'attaque proviendrait du, qui viserait spécifiquement la population, résidant dans la région autonome du Xinjiang.Le pouvoir chinois aurait par ce biais pu, et scruter leurs communications afin deou d'actions visant à réclamer l'indépendance de la région vis-à-vis de la Chine.La population ouïghoure est déjà la cible du régime chinois depuis plusieurs années. Le pouvoir a mis en place deset dedans la région pourn'a pour le moment pas réagi à ces révélations.de son côté s'est engagé à enquêter davantage et prendre les mesures qui s'imposent pour combler une éventuelle faille de sécurité.