Une faille dans Docker Hub a exposé les données de 190 000 utilisateurs

Un incident que Docker essaie de minorer

L'enquête est en cours, mais la faille de sécurité reste inexpliquée

Mots de passe hachés, noms d'utilisateurs, mais aussi tokens Github et Bitbucket : voilà le butin auquel un hacker aurait pu avoir accès ce vendredi 25 avril. Cette faille de sécurité concerne pour l'instant 190 000 utilisateurs, comme l'a annoncé, mais rien ne dit que le pirate ait pu profiter de cette faille pour télécharger ces données. Toujours est-il que la société a enjoint ses utilisateurs à redoubler de vigilance.C'est dans un mail adressé à ses clients que Docker a annoncé avoir été victime d'une faille de sécurité. «» a ainsi annoncé Kent Lamb à la tête du support de Docker.Mais la société reste mesurée et rassure : le hacker n'a pu avoir accès à cette base de données que «», explique ZDNet . Et l'incident ne concerne «» 190 000 utilisateurs, soit «» 5% de la base de données totale de Docker.La société ne sait pas si le hacker a pu profiter de cette faille pour télécharger les données sensibles de ces 190 000 utilisateurs qui comprennent des noms d'utilisateur, des mots de passe hachés, mais aussi des jetons Github et Bitbucket pour Docker autobuild.Si Docker enjoint ses utilisateurs à changer de mots de passe, la vérification et la révocation des jetons vont demander une enquête plus approfondie et plus complexe - un pirate aurait très bien pu les utiliser pour accéder aux dépôts et modifier certains codes. La société promet de continuer l'enquête, mais elle est restée muette sur les raisons qui ont pu permettre à un pirate de s'introduire dans son système.