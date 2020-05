Eugène Kaspersky lance un programme pour propulser des start-up du tourisme

Eugène Kaspersky a décidé de voler au secours d'un secteur qui a très vite été sévèrement frappé par la crise de coronavirus : le tourisme. L'entrepreneur et expert de la sécurité informatique est aussi un voyageur passionné, grand amoureux du tourisme d'aventure. C'est pour soutenir les start-up de ce secteur en berne qu'il a décidé de fonder Kaspersky Exploring Russia , un incubateur accessible et ouvert en ligne.

Bien décidé à exploiter tout le potentiel touristique de la Russie, Eugène Kaspersky espère rassembler les projets touristiques les plus prometteurs et les plus intéressants dans son accélérateur de start-up. "La pandémie va évidemment transformer l'industrie du tourisme, mais cela ne veut pas dire que personne n'aura plus envie de voyager une fois les choses revenues à la normale. Il est donc important que les entreprises touristiques anticipent", indique l'un des pionniers de la cybersécurité.