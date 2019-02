Selon le FMI, les gouvernements devraient créer leurs propres cryptomonnaies

Christine Lagarde milite pour une réglementation des cryptomonnaies

Plusieurs pays réfléchissent à créer leur propre système

Invitée à prendre la parole aude Singapour mercredi, a livré sa vision sur les nouvelles monnaies numériques. La directrice générale duen est persuadée :La dirigeante française n'hésite pas à comparer le système des monnaies numériques à ce qui se faisait à l'époque il y a des centaines d'années :, rappelle-t-elle. Christine Lagarde estime que dans le nouveau monde,Si beaucoup pensent que les États doivent rester en retrait sur le sujet, Christine Lagarde, elle, pense que la confiance que les cryptomonnaies recherchent auprès du grand public reposera en grande partie sur. »Au nom du FMI, l'ancienne ministre a précisé que plusieurs banques centrales, comme le Canada, la Suède, la Chine et l'Uruguay. Elle estime que les gouvernements ont un rôle à jouer pour apporter de l'argent à l'économie numérique. Ainsi, ils faciliteraient l'inclusion financière, favoriseraient la sécurité et la protection des consommateurs (ce que le secteur privé ne peut pas nécessairement faire) et assureraient le respect de la vie privée au moment des paiements.Christine Lagarde a bouclé son discours en affirmant qu'aujourd'hui, il n'était plus possible d'ignorer les cryptomonnaies et autres monnaies numériques :Ce n'est pas une utopie que la directrice du FMI envisage, mais bien le temps des réalités.