De nouveaux mails de rançon visent les comptes Google AdSense des entreprises

Lire aussi :

Attention à ce malware Android persistant qui survit même aux restaurations d'usine



Une arnaque encore confidentielle mais prise très au sérieux



Google rassure sur l'efficacité de ses dispositifs de contrôle



Source : 9to5Google

C'est une nouvelle arnaque qui cible à la fois les sites web utilisant le système de publicité en ligne AdSense de Google comme les annonceurs qui vient d'être découverte par le site KrebsonSecurity Ces sociétés reçoivent depuis plusieurs jours un mail leur indiquant que leur trafic publicitaire sera prochainement inondé de faux clics afin de déclencher le système anti-fraude de Google. Le moteur de recherche peut, dans le cas d'un nombre de connexions anormal, désactiver les publicités d'un annonceur et le priver de ces recettes.Bien évidemment, le paiement d'une rançon de 5 000 $ réglée exclusivement en Bitcoin évite tout piratage de son activité.Selon le site KrebsonSecurity, cette arnaque n'est pas encore courante mais l'une des sociétés visées a effectivement constaté une hausse «» des vues dans son rapport d'analyse Google AdSense et suffisante pour prendre au sérieux ces menaces.Google a été invitée à réagir et pour l'entreprise américaine, il n'y a pour le moment pas de raison de s'alarmer. Les systèmes de détection d'activité frauduleuse, s'ils existent bel et bien, s'activent peu et les tentatives de sabotage sont extrêmement rares et repérées facilement.Toujours selon le moteur de recherche, le trafic est filtré avant même que les annonceurs et les sites web ne soient impactés.Google conseille à ses clients victimes d'un tel chantage de ne pas répondre ni céder à ces menaces. En cas de réel problème, la société les invite à les contacter directement pour trouver une solution sans verser le moindre dollar.