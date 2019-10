Cybersécurité : Thales et Airbus s'associent pour mieux lutter contre les cyberattaques

© Airbus CyberSecurity

Un renforcement des mesures de protection cyber, conformément à la LPM

Deux outils parfaitement complémentaires

Source : Communiqué de presse

Thales et Airbus CyberSecurity (une filiale d'Airbus Defense and Space, elle-même l'une des trois divisions du groupe amiral) ont officialisé, le 9 octobre depuis les Assises de la sécurité de Monaco, un partenariat extrêmement important et stratégique visant à épauler les opérateurs d'importance vitale (OIV) dans leur lutte contre les cyberattaques . Leur collaboration permettra de proposer une meilleure solution de détection.La solution travaillée en commun associera le système d'analyse de fichiers Orion Malware mis au point par Airbus CyberSecurity à la sonde de détection d'intrusions Cybels Sensor, développée par Thales. Le groupe français a d'ailleurs reçu le Visa de Sécurité de l'ANSSI (l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) pour celle-ci en avril dernier.Destiné au marché français, le partenariat de poids a pour but d'aider les OIV, qui regroupent les organisations dont on considère que les activités sont indispensables ou dangereuses pour la population, et dont la liste est tenue secrète, à renforcer leurs mesures de protection cyber, comme l'exige la Loi de programmation militaire (LPM). Il offre un outil de détection simple à mettre en œuvre, qui vient réduire les coûts d'exploitation et de protection des infrastructures informatiques.La sonde de détection Cybels Sensor donne la possibilité aux entreprises et OIV de détecter les cyberattaques en supervisant leurs réseaux en temps réel, ce qui permet d'alerter au plus tôt les équipes cyber à la moindre menace potentielle. Des acteurs comme La Poste ou des programmes tels Galileo ont déjà activé la sonde de Thales.La solution mise au point par Airbus CyberSecurity, Orion Malware, livre des analyses approfondies des fichiers suspicieux prélevés par Cybels Sensor en moins d'une minute. Ensuite, elle produit un rapport dans lequel on retrouve des détails sur les risques, les indicateurs de compromission et un résumé qui se veut être accessible aux non-initiés afin que soit préparée le plus efficacement possible la réponse sur incident. Orion Malware est conçue pour détecter les malwares les plus discrets et furtifs.