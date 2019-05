Etude : Les responsables de la sécurité informatique croulent sous le stress et la pression

Des responsables au bout du rouleau

Des problèmes venant de la multiplication de solutions

Symantec, entreprise américaine spécialisée dans la cybersécurité, s'est penchée sur la santé psychologique des(responsables de la sécurité des systèmes d'information). À cet effet, 3 000 professionnels britanniques, allemands et français ont été interrogés. Et le constat est pour le moins alarmant.En effet, pas moins de 82% des sondés affirment «» (85% en France). Un épuisement qui conduit les RSSI à envisager une reconversion professionnelle. 64% d'entre eux songent ainsi à(68% en France) et 63% à quitter le secteur de la cybersécurité (66% en France).Quels sont les principaux facteurs de stress pour cette population ? Parmi les causes les plus souvent citées, on retrouve sans surprise laet du nombre d'alertes à traiter (mentionnée par 82% des personnes interrogées).Mais les nouvelles réglementations, telles que le, jouent également un rôle important dans l'augmentation de cette pression (86%). Les RSSI craignent en effet de voir leur responsabilité personnelle engagée en cas de problème, voire que leur poste ne s'en trouve menacé.Dans un tel contexte, les professionnels se trouvent démunis face auen cybersécurité au sein de leur entreprise (80 %).On pourrait alors penser que le recours à plusieurs solutions de protection les aiderait dans leur tâche. Mais en réalité, la multiplication des outils participe également au développement du stress au quotidien. 79% des responsables interrogés estiment en effet avoirou de fournisseurs de cybersécurité à gérer. Et un tiers d'entre eux considèrent que les alertes, prévues pour faciliter leur travail, s'avèrent en réalité trop nombreuses et trop difficiles à absorber.Il reste cependant quelques rares points positifs. 90% des RSSI se déclarent ainsi ravis de leur environnement professionnel et 92% se sentir motivés par des situations à haute pression. Il semblerait que cela soit préférable, étant donné leurs conditions de travail.