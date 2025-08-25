NordVPN propose pour la rentrée des abonnements à prix réduits et des cartes cadeaux Amazon en bonus. Ne manquez pas cette occasion de renforcer votre sécurité en ligne tout en bénéficiant d'avantages exclusifs.
À l'occasion de la rentrée, NordVPN propose une offre exceptionnelle sur ses abonnements, accompagnée d'un bonus sous forme de carte cadeau Amazon pouvant atteindre 30 €. Découvrez les détails de ces offres et choisissez celle qui correspond le mieux à vos besoins pour vos appareils.
Pourquoi choisir NordVPN pour la rentrée ?
- Jusqu’à 73 % de réduction sur 27 mois de protection
- Bonus exclusif : jusqu’à 30 € en carte cadeau Amazon
- Pack complet avec VPN, gestionnaire de mots de passe, stockage chiffré et cyber assurance
Les 3 offres de la rentrée chez NordVPN
NordVPN s’impose comme l’un des leaders du marché grâce à ses vitesses ultra-rapides, ses 8000 serveurs répartis dans 126 pays et sa politique stricte de zéro log, certifiée par audit indépendant. Cette offre spéciale rentrée permet de choisir parmi 3 formules, selon vos besoins :
- Abonnement Basique (VPN seul) à 3,09 €/mois, pour 83,43 € au total, incluant une carte cadeau Amazon de 10 €
- Abonnement Plus (VPN + NordPass) à 3,99 €/mois, soit 107,73 €, avec une carte cadeau Amazon de 20 €
- Abonnement Ultime (VPN + NordPass + NordLocker + Cyber Assurance) à 6,49 €/mois, soit 175,23 €, avec 30 € de carte cadeau Amazon.
Chaque formule inclut une connexion simultanée jusqu’à 10 appareils, le chiffrement AES-256, un bloqueur de publicités intégré et la protection contre les malwares. L’engagement sur 27 mois permet de lisser le coût au maximum tout en bénéficiant de 3 mois gratuits.
- storage8000 serveurs
- language126 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le réseau Mesh
Cette offre de rentrée de NordVPN est une occasion idéale pour améliorer votre sécurité en ligne tout en profitant de cartes cadeaux Amazon. Que vous cherchiez un service VPN de base ou une protection complète incluant la gestion de mots de passe et le stockage sécurisé, NordVPN propose une solution adaptée à vos besoins. Ne tardez pas, ces offres sont limitées dans le temps et constituent un excellent investissement pour votre sécurité numérique.