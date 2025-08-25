La rentrée des classes approche, et parmi les points à ne pas négliger, la cybersécurité n'est pas en reste ! Laissez des professionnels vous aider au quotidien, sur vos appareils connectés, à lutter efficacement contre les menaces en ligne, et bien plus encore.
Et pour cause, Norton vous propose des suites de cybersécurité adaptées à votre famille. Antivirus, fonctionnalités de contrôle parental, gestionnaire de mots de passe ou encore réseau virtuel privé (VPN) sont de la partie dans les suites de cybersécurité Norton 360 Deluxe, et Norton 360 Advanced.
Dans cet article, vous pourrez en apprendre davantage sur les fonctionnalités incluses dans ces produits, mais aussi la campagne promotionnelle en cours chez Norton. Jusqu'au 11 septembre 2025, elle vous permet de profiter d'une réduction supplémentaire de 5 euros sur votre première année d'abonnement à Norton 360 Deluxe, ou Norton 360 Advanced.
Les points forts de Norton :
- Antivirus de pointe
- De 5 à 10 appareils simultanément connectés
- Fonctionnalités de contrôle parental inclus
Choisissez la suite de cybersécurité la plus adaptée à votre besoin pour la rentrée
Jusqu'à 5 appareils simultanément équipés par Norton 360 Deluxe
Commençons par la solution Norton 360 Deluxe, et sa capacité à équiper vos ordinateurs (sous macOS, comme Windows), vos smartphones (sous Android, et iOS), voire vos tablettes (sous iPadOS), au nombre de 5 simultanément avec un seul plan d'abonnement.
Pour vous aider à lutter contre les virus sous leurs formes les plus diverses, vous disposez de plusieurs fonctionnalités dédiées dans Norton 360 Deluxe. Une Protection en temps réel veille en permanence. Plus encore, vous bénéficiez d'outils spécifiques, par exemple, face à un potentiel rançongiciel. Ce type de malware est très embêtant, car il bloque votre appareil tant que vous n'avez supposément pas payé la rançon réclamée par les hackers l'ayant créé, d'où son nom.
Dans ce cas de figure, Norton vous accompagne avec un module dédié, comprenant 50Go de sauvegarde cloud dans Norton 360 Deluxe1. Placez-y l'ensemble des données les plus importantes vous concernant pour contribuer à les mettre hors de portée des pirates en ligne. Puis, en compagnie de l'antivirus de Norton, soyez en bonne compagnie pour tenter de chasser ce malware de votre appareil.
Norton vous aide aussi à renforcer le respect de votre vie privée grâce à SecureVPN. Ce réseau virtuel privé (VPN) est disponible dans votre souscription à Norton 360 Deluxe, avec un trafic illimité. Cela signifie que vous pouvez d'autant plus adopter le bon réflexe d'une connexion automatique à ce VPN, à chaque fois que vous souhaitez naviguer sur Internet. Votre recherche en cours est chiffrée et vous pouvez même, à votre guise, activer le Kill Switch disponible.
Ce dispositif bloque votre navigation en cours lorsque vous perdez momentanément votre connexion VPN, et cela, tant que cette dernière n'est pas rétablie. Vous évoluez donc en toute confidentialité, même sur un réseau Internet public (aéroport, gare, train…).
Autre fonctionnalité comprise pour les plus jeunes, et pratique pour cette rentrée comme tout au long de l'année, un contrôle parental2 est inclus dans Norton 360 Deluxe. Administrez-le facilement, côté parent, pour rendre Internet plus sûr pour vos enfants, sans que celui-ci ne soit aisément contournable par les plus jeunes.
Le Dark Web Monitoring3, la SafeCam4, ainsi qu'un gestionnaire de mots de passe, sont aussi inclus dans votre souscription à Norton 360 Deluxe.
Quel est l'abonnement proposé avec la promotion en cours ?
Jusqu'au 11 septembre 2025, vous pouvez profiter d'une réduction de 5 euros supplémentaires sur votre première année d'abonnement à Norton 360 Deluxe.
Cela vous permet d'obtenir un prix de 34,99€ la 1ère année au lieu de 39,99€ (soit l’équivalent de 2,92€/mois), avec 5 appareils simultanément connectés inclus.
La réduction est donc de -66%, calculée sur le prix de renouvellement.
Norton active par défaut un renouvellement automatique. Vous pouvez moduler ce paramètre au besoin depuis votre compte Norton. Pour autant, avec le renouvellement actif, vous pouvez aussi prétendre à la Promesse 100% contre les virus4, ce qui reste à prendre en compte pour bénéficier de l'aide d'un expert Norton en cas d'attaque par un antivirus particulièrement coriace.
Le service client de Norton reste à votre disposition en semaine, de 9h à 20h (lundi au jeudi) et 9h30 à 20h (vendredi), par chat ou téléphone. Enfin, avec le paiement annualisé, une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours reste à votre main, dans la foulée de votre achat.
- moodPas d'essai gratuit
- devices5 appareils
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Norton 360 Advanced est idéale sur le plan familial
Profitez notamment de la fonctionnalité Social Media Monitoring dans cette suite de cybersécurité
Premier point clef, et non des moindres, toutes les fonctionnalités comprises dans Norton 360 Deluxe le sont également dans Norton 360 Advanced. Seul point notable, la Sauvegarde Cloud1 passe de 50Go, à 200Go, dans Norton 360 Advanced.
Cette suite est encore plus complète que Norton 360 Deluxe, avec notamment le Social Media Monitoring6. Cette fonctionnalité vous aide à identifier un comportement douteux sur l'un de vos comptes sur les réseaux sociaux, et ainsi réagir au plus vite en cas de potentiel piratage par exemple.
Autre outil propre à Norton 360 Advanced, l'Aide à la restauration de l'identité vous permet de solliciter des experts Norton pour connaitre les démarches à suivre et gagner du temps en cas d'usurpation d'identité. Cette fonctionnalité peut aussi être rassurant en cas de vol de votre portefeuille, par exemple.
En fonction des informations renseignées dans votre compte Norton, avec votre adresse mail comme premier pôle de surveillance, la fonctionnalité Dark Web Monitoring3 veille en permanence à la recherche de potentielles données qui vous sont liées (identifiants dérobés par exemple), et visibles sur le Dark Web.
Enfin, la fonctionnalité SafeCam4 vous aide à éviter qu'un pirate en ligne ne puisse prendre le contrôle de votre webcam à l'aide d'un logiciel espion (ou spyware) et vous surveiller à votre insu. Au besoin, consultez l'avis indépendant de la rédaction de Clubic sur la suite de cybersécurité Norton 360 Advanced.
Connectez jusqu'à 10 appareils simultanément avec votre suite de cybersécurité Norton 360 Advanced
Pour un rapport qualité/prix toujours plus optimisé, Norton 360 Advanced n'est pas en reste. En effet, ce sont jusqu'à 10 appareils connectés, ordinateurs (macOS, Windows), smartphones (Android, iOS) ou tablettes (iPadOS) que vous pouvez simultanément équiper avec un seul plan d'abonnement.
Avec la campagne promotionnelle en cours, votre première année d'abonnement est disponible à 39,99€/mois, au lieu de 44,99€. La réduction consentie par Norton est donc de -70%, en comparaison avec le prix de renouvellement.
- moodEssai 14 jours
- devices10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Disponible sur plusieurs appareils, Norton 360 reste une très bonne solution de sécurité tout en un pour le grand public contre les menaces d'internet. La protection, peut être un peu trop agressive pour éviter les faux positifs, est d’une grande efficacité. L’impact sur les performances de Windows est toujours minimal. Le VPN illimité demeure un atout intéressant, même si d’autres lui ont emboité le pas depuis. Les utilisateurs experts lui préféreront sans doute un ESET ou un Bitdefender, mais Norton 360 demeure actuellement notre solution préférée pour la famille.
- Protection anti virus robuste et légère
- Grande simplicité d'utilisation
- VPN inclus et illimité (Standard, Deluxe et Advanced)
- Espace de stockage cloud offert 200 Go
- Surveillance du dark web (Deluxe et Advanced)
- Faux positifs en progrès mais toujours présents
1 Les fonctionnalités de Sauvegarde cloud sont uniquement disponibles sous Windows (à l'exception de Windows en mode S et Windows fonctionnant sur un processeur ARM).
2 Le Contrôle parental/Norton Family peut uniquement être installé et utilisé sur le PC Windows™ et les appareils iOS et Android™ d'un enfant, mais certaines fonctions ne sont pas disponibles sur certaines plates-formes. Les parents peuvent surveiller et gérer les activités de leur enfant depuis n'importe quel appareil (PC Windows sauf Windows en mode S) Mac, iOS et Android, sur nos applications mobiles, ou en se connectant à leur compte sur my.Norton.com et en sélectionnant Contrôle parental via n'importe quel navigateur. L'application mobile doit être téléchargée séparément, et n'est pas disponible dans tous les pays sous iOS.
3 Dark Web Monitoring n'est pas disponible dans tous les pays. Les informations surveillées varient en fonction du pays de résidence ou de l'abonnement choisi. Par défaut, la fonctionnalité examine uniquement votre adresse électronique et commence l'analyse immédiatement. Connectez-vous à votre compte pour saisir davantage d'informations à des fins de surveillance.
4 Les fonctions SafeCam sont uniquement disponibles sous Windows (à l'exception de Windows en mode S et Windows fonctionnant sur un processeur ARM).
5 Offre soumise à restrictions. Pour bénéficier du service de suppression de virus, vous devez disposer d'un abonnement de sécurité de l'appareil avec antivirus à renouvellement automatique.
6 Social Media Monitoring n'est pas disponible sur certaines plates-formes de réseaux sociaux et les fonctionnalités diffèrent d'une plate-forme à l'autre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Norton.com/smm. N'inclut pas la surveillance des chats ni des messages directs. Peut ne pas identifier le cyberharcèlement, les contenus explicites ou illégaux ou les discours haineux
Vérifiez toujours que votre appareil connecté est compatible avec la solution de cybersécurité Norton choisie.