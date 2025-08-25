Commençons par la solution Norton 360 Deluxe, et sa capacité à équiper vos ordinateurs (sous macOS, comme Windows), vos smartphones (sous Android, et iOS), voire vos tablettes (sous iPadOS), au nombre de 5 simultanément avec un seul plan d'abonnement.

Pour vous aider à lutter contre les virus sous leurs formes les plus diverses, vous disposez de plusieurs fonctionnalités dédiées dans Norton 360 Deluxe. Une Protection en temps réel veille en permanence. Plus encore, vous bénéficiez d'outils spécifiques, par exemple, face à un potentiel rançongiciel. Ce type de malware est très embêtant, car il bloque votre appareil tant que vous n'avez supposément pas payé la rançon réclamée par les hackers l'ayant créé, d'où son nom.

Dans ce cas de figure, Norton vous accompagne avec un module dédié, comprenant 50Go de sauvegarde cloud dans Norton 360 Deluxe1. Placez-y l'ensemble des données les plus importantes vous concernant pour contribuer à les mettre hors de portée des pirates en ligne. Puis, en compagnie de l'antivirus de Norton, soyez en bonne compagnie pour tenter de chasser ce malware de votre appareil.

Norton vous aide aussi à renforcer le respect de votre vie privée grâce à SecureVPN. Ce réseau virtuel privé (VPN) est disponible dans votre souscription à Norton 360 Deluxe, avec un trafic illimité. Cela signifie que vous pouvez d'autant plus adopter le bon réflexe d'une connexion automatique à ce VPN, à chaque fois que vous souhaitez naviguer sur Internet. Votre recherche en cours est chiffrée et vous pouvez même, à votre guise, activer le Kill Switch disponible.

Ce dispositif bloque votre navigation en cours lorsque vous perdez momentanément votre connexion VPN, et cela, tant que cette dernière n'est pas rétablie. Vous évoluez donc en toute confidentialité, même sur un réseau Internet public (aéroport, gare, train…).

Autre fonctionnalité comprise pour les plus jeunes, et pratique pour cette rentrée comme tout au long de l'année, un contrôle parental2 est inclus dans Norton 360 Deluxe. Administrez-le facilement, côté parent, pour rendre Internet plus sûr pour vos enfants, sans que celui-ci ne soit aisément contournable par les plus jeunes.

Le Dark Web Monitoring3, la SafeCam4, ainsi qu'un gestionnaire de mots de passe, sont aussi inclus dans votre souscription à Norton 360 Deluxe.